На реконструкцию стадиона «Труд» в Краснодаре потратят 2,5 млрд рублей

Реализация проекта займет пять лет.

Об этом рассказали на празднике, посвященном 60-летию с момента открытия «Труда».

По словам руководителя стадиона Ирины Хайловой, после обновления «Труд» станет одним из самых современных арен в России, будет сохранена его многофункциональность. Он останется комплексом, где будут развиваться самые разные виды спорта с тренировочными базами и возможностью проводить соревнования международного уровня.

В честь юбилея на стадионе прошел турнир по регби. Участие в нем приняли молодежные команды Краснодарского края, Ростовской области и Кабардино-Балкарии.

Стадион «Труд» основан в 1958 году. Он занимает площадь более 9 га. Здесь проходят тренировки и соревнования по регби, легкой атлетике, футболу, баскетболу и теннису. Арена рассчитана на 850 спортсменов и около 3 тыс. зрителей, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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