На ремонт дорог Брюховецкого района выделят около 150 млн рублей

В 2017 году на ремонт и содержание дорог Брюховецкого района выделят около 150 млн рублей.

Об этом сообщил вице-губернатор Андрей Алексеенко на встрече главы Кубани Вениамина Кондратьева с активом муниципалитета.

«Всего выделяют 144 млн рублей на ремонт и содержание дорог. Это местные и краевые дороги, которые проходят по Брюховецкому району, а также тротуары и остановочные комплексы», — рассказал вице-губернатор.

По словам главы района Владимира Мусатова, в каждом поселении принимают дорожные карты развития территорий. Они включают ремонт улично-дорожной сети. Об исполнении пунктов этой программы главы будут отчитываться перед гражданами. В 2013 году приняли решение о реконструкции центральной улицы станицы Брюховецкой. Из местной казны выделили около 5 млн рублей на изготовление проектно-сметной документации.

«Общая стоимость проекта составляет 149 млн рублей. Чтобы его реализация стала возможной, нужно включить улицу Красную на условиях софинансирования в краевую программу», — пояснил Мусатов.

Алексеенко отметил, что этот вопрос планируют рассмотреть в следующем году.

На совещании подняли проблему уличного освещения хутора Красная Поляна. В прошлом году там заменили электросистему, установили новые столбы и провода на протяжении 900 м. Но для окончательного решения вопроса необходимо провести еще примерно такой же объем работы.

Глава Брюховецкого сельского поселения Николай Балин уточнил, что к лету освещение на хуторе на улице Совхозной будет полностью восстановлено.

Алексеенко добавил, что в муниципалитете хорошо налажена работа по газоснабжению. Район газифицировали на 90%. Провести топливо осталось в четыре населенных пункта. Специалисты ведут работу по модернизации коммунальных сетей.

«Сети десятилетиями изнашивались. Если хотя бы по 5% ежегодно стабильно будем менять, то проблему постепенно решим», — цитирует Кондратьев пресс-служба администрации Краснодарского края.

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