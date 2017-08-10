На ремонт дорог в Новороссийске выделили 51 млн рублей

Там до конца сентября приведут в порядок 65 участков городских трасс.
Капитально отремонтируют Волгоградскую и Героев Десантников в одном из крупнейших микрорайонов города. На эти две улицы уложат 3,5 кв. км асфальта. Самые масштабные работы идут в селе Борисовка. Там прокладывают новую бетонную дорогу. Уже осенью по ней будут курсировать новые маршрутки.
«Не оставили мы без внимания и сельские дороги в этом году. Без малого 6 млн рублей предусмотрено на устройство дорог гравийным покрытием. Это 54 улицы в сельских округах. В первую очередь станица Нетухаевская, станица Раевская, поселок Верхнебаканский и ряд других сельских населенных пунктов», — сказал заместитель главы Новороссийска Александр Служалый.
В этом году бетоном снабжают и местных жителей, которые хотят проложить дорогу к своим участкам. Всего же в крае обновят покрытие 420 км транспортных артерий. На это из краевой казны выделили почти 3,5 млрд рублей. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева, реконструкция коснется 200 населенных пунктов.
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