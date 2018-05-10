На ремонт энергообъектов в Новопокровском районе направили 8 млн рублей

В 2018 году сотрудники филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (группа «Россети») планируют отремонтировать около 23 км линий электропередачи различного класса напряжения и оборудование на десяти высоковольтных подстанциях.

Это сделают для повышения качества энергоснабжения потребителей Новопокровского района. На выполнение в районе ремонтных мероприятий планируют направить более 8 млн рублей.

Сотрудники Тихорецкого филиала Кубаньэнерго проведут ремонт оборудования на питающих центрах «Заречная», «Первомайская», «Новопокровская», «Ея», «Кубанская», «Салют», «Горькая Балка», «НС-18», «Малокубанская», «Метеор».

Энергетики отремонтируют около 23 км воздушных линий электропередачи на территории поселений в зоне ответственности филиала. Всего замят и отремонтируют 66 опор, 434 изолятора, 12,5 км провода.

Для предупреждения технарушений из-за падений деревьев на провода проведут расчистку около 34 га вдоль трасс линий электропередачи механизированным способом с использованием специальной техники — мульчера. Еще около 285 км трасс энергетики расчистят вручную.

Важно отметить, что больший объем работ будет выполнен собственными силами Тихорецких электросетей: без привлечения подрядных организаций.

«Мероприятия проводят наши специалисты для подготовки энергооборудования к предстоящему осенне-зимнему периоду и обеспечению надежного электроснабжения сельских жителей Кубани. Просим жителей района, руководителей сельскохозяйственных и иных предприятий относиться с пониманием к возможным временным ограничениям электроснабжения, связанным с ремонтными работами и оказывать в случае необходимости содействие энергетикам для беспрепятственного доступа к энергообъектам», — сказал директор Тихорецкого филиала «Кубаньэнерго» Валерий Гондарь.

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