На ремонт и оснащение больницы Геленджика направили около 100 млн рублей

Средства выделили из краевого бюджета.

Из них около 70 млн рублей потратят на приобретение нового медицинского оборудования. Часть техники уже поступила в больницу.

Отделение реанимации получило артроскопическую стойку. Теперь проводить операции на суставах можно будет при помощи нескольких разрезов в 5-10 мл и выписывать пациентов уже спустя сутки после хирургического вмешательства.

Также в больнице появились два новых современных портативных дефибриллятора с детскими и взрослыми электродами.

В ближайшее время в городскую больницу поступит новый компьютерный томограф, а в мае привезут новый цифровой стационарный рентгенаппарат, а также наркозные аппараты и два гастрофиброскопа.

Стоимость компьютерного томографа составляет около 25 млн рублей. Еще девять единиц медтехники стоят около 45 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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