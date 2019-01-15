На ремонт круизного лайнера «Князь Владимир» потратят 13,2 млн рублей

Ремонт планируют завершить до конца марта.

Победителем тендера стал «Новороссийский судоремонтный завод». Стоимость контракта составляет 13,2 млн рублей. Заказчик — ООО «Черноморские круизы».

Возобновить рейсы в этом году планируют 28 апреля, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 27 мая 2017 года состоялась торжественная церемония освящения круизного лайнера «Князь Владимир».

Президент РФ Владимир Путин в сентябре 2016 года поручил проработать вопрос авиационного и морского сообщения между Сочи и Ялтой. Генеральный директор Сочинского морского порта Владимир Деркунов заявил, что регулярную круизную линию между курортами планируют открыть в апреле 2017 года. Власти Крыма предложили запустить из республики в Сочи круизные теплоходы.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что для создания морского сообщения между курортами края и Крыма нужна господдержка. Круизный лайнер прибыл в Сочи 5 мая.

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