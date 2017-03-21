На ремонт моста в Белореченском районе направят 135 млн рублей

В Белореченском районе на ремонт моста через реку Белую направят 135,2 млн рублей.

Мост на трассе Белореченск — Апшеронск планирует отремонтировать к концу года. Средства на проведение работ были собраны через государственную систему «Платон», пишет «Коммерсантъ».

Всего до конца года в 12 регионах будут отремонтированы 23 аварийных моста. За счет системы «Платон» на их реконструкцию направлено 2,5 млрд рублей, перечисленных грузоперевозчиками в дорожный фонд страны. В частности, начались восстановительные работы на мостах, которые не ремонтировали около 50 лет, сообщает пресс-служба Росавтодора.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», система взимания платы с грузовиков массой более 12 т заработала в России с 15 ноября 2015 года. Запуск системы сопровождался протестами дальнобойщиков. Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что транспортный налог для большегрузов могут отменить во время весенней сессии, в Правительстве РФ приняли решение с 1 марта продлить действие льготного тарифа за километр пути. С 15 апреля 2017 года тариф вернется к изначально запланированному уровню в 3,06 рублей/км. С ноября 2015 года система принесла федеральному бюджету около 20,65 млрд рублей.

Депутаты ЗСК обратились в Госдуму РФ с предложением ввести «Платон» на региональных дорогах Кубани.

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