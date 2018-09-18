На ремонт школы искусств в Лабинске выделят 121,7 млн рублей

Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на встрече с активом Лабинского района.

Школу искусств в Лабинске посещает 860 детей. В ней есть шесть отделений: раннего физического развития, изобразительного искусства, фортепиано, народное, хоровое и оркестровое. На сегодняшний день школа занимает старое здание площадью 1,1 тыс. кв. м, которое признано аварийным.

«Район приступит к ремонту здания Детской школы искусств. Край на это выделил 121,7 млн рублей», — сказал жителям муниципалитета глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Он поручил главе района держать этот вопрос на личном контроле.

Сейчас образовательной организации на безвозмездной основе передали здание Дома культуры сельскохозяйственного техникума, пустующее с 2009 года. Его площадь в три раза больше нынешнего — почти 3 тыс. кв. м. В помещениях этого здания и будут проводить ремонтные работы. Как ожидается, после переезда число учеников школы увеличится на треть.

Губернатор давал поручение отремонтировать школу по итогам предыдущего выезда в Лабинский район.

Летом по заявке района в департамент строительства Краснодарского края объект включили в краевую программу «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований». Сейчас район организует проведение торгов для дальнейшего заключения контракта.

На встрече с активом обсуждались и другие вопросы соцсферы. Вице-губернатор Анна Минькова дала положительную оценку здравоохранению района. Она подчеркнула, что из краевого бюджета выделили 10 млн рублей на строительство нового офиса ВОП на хуторе Первая Синюха, в плане на следующий год — такой же объект на хуторе Сладком. Также в 2019 году район получит новое медоборудование — лапароскопическую стойку, аппараты УЗИ и ЭКГ.

Кроме того, до конца этого года, введут 30 ясельных мест в детском саду № 15 Лабинска. Муниципалитет планирует подать документы еще на 60 мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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