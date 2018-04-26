На ремонт трассы М4 «Дон» от Ростова до Краснодара потратят 5,5 млрд рублей

Внешэкономбанк предоставит более 2 млрд рублей на реконструкцию федеральной трассы.

Проект предполагает комплексное обустройство, реконструкцию, содержание и эксплуатацию на платной основе федеральной автодороги М4 «Дон» на участке от Ростова-на-Дону до Краснодара протяженностью 228 км. Общая стоимость ремонта составляет 5,549 млрд рублей.

«Решение о финансировании принято Внешэкономбанком в январе 2018 года. Подобные инфраструктурные проекты создают значительный мультипликативный эффект развития, связанный со снятием имеющихся ограничений, развитием других секторов экономики, привлечением дополнительного капитала», — отметил первый заместитель председателя Внешэкономбанка Дмитрий Курдюков.

Проект предусмотрен Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России» до 2020 года, реализуется на основе долгосрочного операторского соглашения между Государственной компанией «Автодор» и ООО «ДИК» (проектная компания, акционерами которой являются Российский фонд прямых инвестиций и привлеченные РФПИ иностранные инвесторы), сообщает пресс-служба ВЭБ.

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