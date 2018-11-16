На ремонт улицы Карла Маркса в Темрюке потратят почти 130 млн рублей

Реконструкция улицы вышла на финальную стадию.

Ее делают капитально — меняют не только дорожное покрытие, но и тротуары с остановочными павильонами общественного транспорта. Полностью готовы уже первые три квартала.

«Совсем немного осталось подготовить — ливневые отводы, которые уже практически установлены, осталось только закрепить, а в некоторых местах осталось уложить последний слой асфальта», — рассказал заместитель главы Темрюка Дмитрий Меланиди.

Работы должны быть закончены до конца декабря. Ремонт идет уже почти год, на него выделено порядка 130 млн рублей из краевого бюджета.

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