На решение проблем Музыкального микрорайона Краснодара край готов выделить допсредства

Задачу на пятилетний срок губернатор Вениамин Кондратьев озвучил 28 марта на совещании по вопросам развития территории.

Кондратьев отметил, что сейчас наибольшее количество жалоб идет от жителей Музыкального микрорайона. По официальным данным, здесь живут 10 тыс. человек, по неофициальным — не меньше 50 тыс. Губернатор отметил, что плотность населения превышает норматив почти в шесть раз. Он напомнил, что при застройке территории не соблюдались нормы, микрорайон не был спланирован, есть проблемы с коммуникациями и сетями.

«Музыкальный микрорайон уже перестроить невозможно. Но от нас зависит, насколько он будет комфортным в дальнейшем. Для этого нужна системная планомерная работа, стратегия развития территории по каждой улице, по каждому кварталу», — пояснил глава региона.

В первую очередь необходимо решать вопросы безопасности. В микрорайоне периодически происходят пожары, в том числе из-за некачественной проводки. Остро стоит проблема незаконных врезок в сети. Отсюда идут перебои в водоснабжении, отключение света и тепла в домах. Микрорайону необходима ливневая канализация. Для этого нужно скорректировать отдельную подпрограмму и выделить деньги из бюджета на решение проблемы. Также в районе не хватает детских садов, поликлиник и спорткомплексов. Эти вопросы стоит учесть при разработке стратегии развития территории.

«Мы уже детально разобрали все вопросы микрорайона. Стратегия действий по решению проблем понятна. К этому подключили ресурсоснабжающие организации, за счет их инвестпрограмм решаются вопросы водоснабжения, электроснабжения. Теперь задача — изъять участки в муниципальную собственность, чтобы строить дороги, прокладывать ливневую канализацию и другие коммуникации», — уточнил мэр Краснодара Евгений Первышов.

Губернатор отметил, что регион готов выделить городу дополнительные средства для решения проблем микрорайона. Вопрос рассмотрят на одной из сессий ЗСК. Кондратьев заключил, что для этого нужна именно городская программа по благоустройству территории сроком не более чем на пять лет. В нее необходимо заложить комплекс мероприятий с конкретными решениями, которые приведут к устранению существующих проблем.

Глава региона поручил тщательно продумать программу, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.