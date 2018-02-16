На РИФ обсудили создание условий для развития бизнеса на Кубани

Специалисты регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей встретились с представителями компаний, которые работают в Краснодарском крае.

Говорили о мерах, которые необходимы для развития. Вопросы бизнеса решаются совместно в рамках соглашения, которое год назад заключили власти края и РСПП.

«Это очень полезная работа, и очень здорово, что и муниципальные власти, и администрация Краснодарского края идут на то, чтобы вместе содействовать инвестиционному климату в России, ведь создание благоприятных условий для ведения бизнеса в крае — это одно из направлений, которое дает нам толчок в развитии экономики Кубани», — сказал заместитель председателя регионального отделения РСПП Сергей Огурцов.

Говорили и том, как сделать кредиты более доступными. Сейчас союз делает все необходимое, чтобы «длинные деньги» могли получить как можно больше кубанских бизнесменов.

«Очень серьезные моменты связаны со страхованием агросектора. Мы ждем, что заработает новая модель, и она будет более четкой и позволит страховать риски, связанные с многолетними культурами и животноводством», — отметил председатель комитета по финансовому рынку РСПП Игорь Славинский.

Уделили внимание и социальной работе. На встрече с руководством банка «Кубань Кредит» представители союза промышленников обсуждали повышение финансовой грамотности населения. Об этом на площадке форума было подписано соглашение между банком и администрацией края.

«Мы проводим среди пенсионеров семинары в рамках заботы о старшем поколении. Непосредственно на территории банка и предприятий будут организованы выездные мероприятия по повышению финансовой грамотности», — пояснил заместитель председателя правления банка «Кубань Кредит» Александр Калинич.

По итогам встреч будут разработаны рекомендации, основная задача которых — сделать экономику края сильнее, а работу для предпринимателей в регионе привлекательней.

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