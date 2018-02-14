На РИФ в Сочи прошел День молодежного предпринимательства

Официально Российский инвестиционный форум еще не открыт, но на площадки главного медиацентра уже приехали десятки гостей.

Молодые предприниматели собрались на форуме 14 февраля. Эксперты рассказали им об удачных стартапах и мерах поддержки начинающих бизнесменов. Первые шаги в собственном деле самые сложные. Пройти этот путь помогут пройти государственные коворкинг-центры. Кубанский центр объединяет уже около 30 предприятий разной специфики: от производства стройматериалов до информационных технологий.

«Начинающий предприниматель, попадая на территорию коворкинг-центра, получает сразу весь комплекс услуг. Это и школа предпринимательства, и очень большое количество семинаров, мастер-классов, различных форм обучения. Те сервисы, которые даются в центре развития предпринимательства, настроены прежде всего на резидентов коворкинг-центра. Мы впервые подключили там школу менторства», — рассказал начальник управления развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Виталий Воронов.

В ближайшие несколько лет коворкинг-центры откроются во всех районах Краснодара, а затем и в других городах Кубани.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Российский инвестиционный форум проведут в Сочи 15—16 февраля. Кубань представит на нем проекты по виноделию и переработке мусора. Стенд Краснодарского края на инвестфоруме сделают в футуристическом стиле.

Стала известна деловая программа инвестфорума. Около 140 иностранных компаний подтвердили свое участие. Ожидается, что всего в мероприятии примут участие около 4 тыс. человек.

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