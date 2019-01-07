Они охраняют общественный порядок и несут службу в усиленном режиме.

Около храмов Кубани дежурят сотрудники МВД. Территории вокруг соборов и церквей накануне проверили кинологи и специалисты-техники.

«Сотрудники главного управления и территориальных органов внутренних дел края во взаимодействии с епархиями проводят рабочие встречи по обеспечению безопасности и общественного порядка. Реализован комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в местах проведения религиозных мероприятий», — сообщил врио начальника управления охраны общественного порядка ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Анатолий Луц.

Также за порядком следят более 2 тыс. казаков и дружинников.

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