На сайте Крымского моста показали, какой вид откроется будущим пассажирам поездов

На панорамном фото видны Керченский пролив, а также Таманский и Крымский берега.

На снимках можно увидеть и стройку Крымского моста. Автомобильную дорогу над морем уже заасфальтировали, сейчас наносят разметку и тестируют автоматическую систему управления движением.

Легковые машины и автобусы по самому длинному 19-километровому мосту в России пустят уже в мае. Осенью зеленый свет загорится для грузовиков, а первые поезда пойдут с одного полуострова на другой в конце 2019 года.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сейчас проходит один из финальных этапов работ по обустройству дороги. Строители наносят разметку с таманского берега автодорожной части сооружения. Крымский мост появился в картографическом сервисе «Яндекс.Карты».

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