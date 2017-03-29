На сайте Минобороны РФ открыли интерактивный проект «АрМИ-2017»

На интернет-портале Минобороны России в марте начал работу специальный мультимедийный проект о проведении третьих в истории Вооруженных сил Российской Федерации Армейских международных игр «АрМИ-2017».

Раздел подробно расскажет о целях и задачах состязаний, правилах их проведения и судейства, участниках, времени и месте проведения этапов.

Основным отличием третьих игр станет значительное расширение количества военных специалистов, соревнующихся в профессиональном мастерстве. К существовавшим в прошлом году 23 военно-прикладным дисциплинам добавятся пять новых: соревнования военнослужащих военной полиции «Страж порядка», конкурс среди экипажей военной автомобильной техники «Военное ралли», состязания военнослужащих стран-членов СНГ «Воин содружества», соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов «Соревнования расчетов БЛА» и конкурс на лучшего инспектора военной автомобильной инспекции «Дорожный патруль».

Расширится география игр. Новые состязания пройдут в поселке Алабино Московской области, в Волгограде, в столице Белоруссии Минске, в казахстанском Таразе и на полигоне в подмосковном Ногинске. В дальнейшем на протяжении всего отборочного периода и самих «АрМИ-2017» мультимедийный раздел сайта в круглосуточном режиме будет пополняться новостями, фотоиллюстрациями и видеоматериалами об отборочных этапах и финальных состязаниях команд военных профи. В ближайшее время начнут работу иноязычные версии раздела.

В 2017 году игры пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая. Проведут 14 дней непрерывных состязаний, с 29 июля по 12 августа, сообщает ТАСС.

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