На сельхозфоруме в Краснодаре обсудили развитие растениеводства в РФ

Главной темой первого дня Всероссийского сельскохозяйственного форума в Краснодаре, который стартовал 11 марта, стало будущее сельского хозяйства.

Участники обсудили перспективы роста всех основных аграрных отраслей. Например, стратегия развития растениеводства намечена руководством страны до 2035 года. Планирование поможет обеспечить продовольственную безопасность России. Уже сейчас урожаи зерна, сахарной свеклы и картофеля превышают запланированные. Стремиться к следующим рекордам будут с умом. Специалисты внимательно изучают опыт иностранных конкурентов, современные способы переработки зерна, овощей и фруктов, ситуацию на рынках сбыта.

«Самой важной культурой у нас всегда было зерно, оно является мерилом богатства страны. Поэтому мы все и рассмотрим по цепочке — производство зерна, сахарной свеклы, масличных культур, овощей и фруктов», — сказал директор департамента растениеводства Министерства сельского хозяйства РФ Петр Чекмарев.

Сейчас на Кубани активно развивают садоводство и овощеводство. За последние три года в стране в десять раз увеличилась господдержка этих областей. Теперь внимание предстоит уделить еще и редким культурам, которых в России пока недостаточно. Это хмель, лен, хлопок и лекарственные травы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», форум сельхозпроизводителей проходит в Краснодаре 11 и 12 марта. В форуме примут участие делегации из 71 региона РФ. Это фермеры, представители сельхозкооперативов, отраслевых союзов, ассоциаций, экспертного и бизнес-сообщества, аграрной науки, руководители региональных органов управления АПК, депутаты Госдумы и Федерального Собрания.

Президент России Владимир Путин 12 марта в Краснодаре ознакомится с работой Национального центра зерна имени Павла Лукьяненко.

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