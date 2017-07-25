На семинаре в Краснодаре обсудили благоустройство парков и дворов

В выставочном комплексе «Экспоград Юг» 25 июля собрались участники со всей России.

В 2017 году на благоустройство в стране планируют потратить свыше 40 млрд рублей. Больше половины — деньги из федерального бюджета. Средства выделят в рамках проекта «ЖКХ и городская среда». Он стартовал впервые. К Новому году в России должны обустроить 2,5 тыс. парков и отремонтировать около 20 тыс. дворов.

«Федеральная поддержка не реализацию этого проекта будет продолжена и в 2018 году в том же размере, что и в 2017-м. Это очень серьезные деньги, такие деньги никогда, подчеркну, никогда из федерального бюджета не выделялись на благоустройство наших территорий», — сказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.

Кубань — один из лидеров в стране по темпам реализации федеральной программы. Ее участниками в этом году стали 22 муниципалитета. К примеру, в Краснодаре реконструируют Вишняковский сквер. Всего же на благоустройство из краевого бюджета в 2017 году выделят более 1 млрд 700 млн рублей.

«Проектов придомовых территорий — 216, а 43 проекта — это парки, скверы, территории общего пользования. Сейчас все проекты прошли государственную экспертизу, и уже в ряде муниципальных образований приступают к производству и выполнению работ», — сообщил заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко.

На семинаре отметили, что важно привести в порядок коммуникации, прежде чем асфальтировать дорожки, устанавливать урны и скамейки. Чтобы не разорять только что благоустроенный двор из-за аварии на давно изношенных сетях.

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