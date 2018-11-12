На севере Кубани ночная температура упадет до -5 °С

Спасатели МЧС продлили экстренное предупреждение на ночь 12 ноября. В большинстве районов края ожидается шквалистый ветер, дождь, переходящий в мокрый снег и гололедица.

Сильнее всего подморозит север края. Там температуры упадут до -5 °С.

«Кроме ветра мы ожидаем сильные осадки с грозой. Также по территории края, возможно, выпадет мокрый снег и образуются гололедные явления», — сообщил начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов.

Жители Белой Глины 12 ноября сняли и выложили в соцсети видео с первым снегом, он выпал и в Кущевском районе, а в Ростовской области осадки покрыли основные магистрали и тротуары, на трассах резкое понижение температуры привело к гололедице. В Сочи подул сильный ветер с проливным дождем, над морем образовался смерч.

«Самый сильный ветер будет отмечаться на Черноморском побережье в районе Тамани, Анапы, Новороссийска и Геленджика, в отдельных районах до 35 м/с», — рассказал начальник территориального Центра мониторинга и прогнозирования ЧС по Краснодарскому краю Юрий Ткаченко.

Сотрудники ГИБДД поясняют, что уже сейчас на дорогах образовывается наледь, и просят автомобилистов быть предельно осторожными на трассах, а также напоминают, что пришло время сменить летнюю резину на зимнюю.

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