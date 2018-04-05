На севере Кубани после продолжительных осадков приступили к севу яровых

Аграриям на севере края ночные заморозки и высокая влажность почвы не давали выйти в поле вовремя. Несколько районов были вынуждены приостановить сев яровых культур.

Сейчас установилась благоприятная погода, но времени меньше. В оптимальные сроки, рекомендованные учеными, аграрии укладываются, но опасаются возвращения заморозков. Агрономы каждое утро проверяют готовность почвы и современным прибором, и старым надежным способом.

«Берется по-старинке комочек почвы, и если почва созревшая, она рассыпается, когда мы ее бросаем», — пояснил главный агроном сельхозпредприятия Михаил Прасолов.

В целом по краю в этом году планируется засеять яровыми почти 2 млн га. Посевная находится в самой активной фазе. Более 90% яровой пшеницы уже на полях, догоняют этот показатель горох и многолетние травы. Озимым тоже не забывают уделять внимание: всходы дают весьма многообещающие прогнозы.

«Конечно, для нас еще важен момент, связанный с уходными работами на озимом поле. Сейчас озимая пшеница в хорошем состоянии. И так как погода позволяет, уже полностью проведена первая подкормка. Наши аграрии по рекомендациям ученых начали входить во вторую подкормку», — рассказал заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка.

В министерстве сельского хозяйства края создан оперативный штаб, где собирается вся конторольная информация о ходе посевной. На форс-мажорные обстоятельства реакция будет мгновенной. Сейчас все нацелены на результат, край планирует подобраться к рекордной отметке в 15 млн т зерна.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник