На северо-востоке Кубани объявили высший класс пожароопасности

Спасатели просят жителей и гостей края не разводить костры и тщательно собирать мусор после пикников.

Велика вероятность возгорания травы и лесов. Непотушенная сигарета может привести к трагедии. Поэтому отдыхающим нужно быть бдительными. В случае ЧС звонить 01 или 101 — с мобильного. Пожароопасность четвертого класса сохраняется в большинстве районов края, в том числе в Краснодаре и на побережье Черного моря. Ситуации на северо-востоке присвоен пятый класс пожароопасности, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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