На шахте в Соликамске погиб житель Краснодарского края

На строящемся четвертом стволе рудника «Соликамск-3» «Уралкалия» утром 22 декабря произошло задымление.

В его зоне оказались девять человек. Спасатели обнаружили тела восьми из них, однако сомнений в гибели всех девяти шахтеров не осталось. Пятеро из них были жителями Пермского края, трое — Башкирии и один — Краснодарского края.

По данным МЧС, возгорание было вызвано строительными работами. СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек».

Тела погибших на шахте в Соликамске поднимут не раньше вечера 23 декабря после завершения проливки всей площади пожара, сообщает «Интерфакс».

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