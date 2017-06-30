На шесть лет посадили кубанца, ударившего монтировкой полицейского

В Армавире суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в краже и нападении на сотрудника полиции.

В суде установлено, что вечером 14 ноября 2016 года мужчина взломал дверь кладовой на перегоне станции Армавир-Ростовский – Кубанская и попытался украсть дроссель-трансформатор. Злоумышленника заметили полицейские и попытались его задержать. Мужчина оказал сопротивление и ударил одного из правоохранителей монтировкой по голове.

По совокупности правонарушений суд приговорил мужчину к шести голам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

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