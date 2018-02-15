На школу и концертный зал в сочинском «Сириусе» потратят 11,2 млрд рублей

Из материалов соглашений следует, что строительство комплекса оценивается в 6,2 млрд рублей, школы — более чем в 5 млрд.

Администрация города Сочи и фонд «Талант и успех» подписали 15 февраля на XVII Российском инвестиционном форуме соглашение о строительстве на территории федерального образовательного центра «Сириус» школы и концертного зала.

Школа «Сириус» размером более 9 тыс. кв. м откроется в четвертом квартале 2018 года. Учебные помещения станут дополнением лабораторий и мастерских научного парка образовательного центра «Сириус».

В новом здании будут классы-трансформеры для разных форм обучения, проектные студии, естественно-научные лаборатории, зоны коворкинга, выставочные пространства, библиотека и залы для проведения форумов. В школьную программу войдут междисциплинарные курсы, проекты, лекции ведущих мировых ученых, мастер-классы, образовательные экспедиции и другое. Учреждение сможет принимать до 800 детей 10-17 лет одновременно (8,4 тыс. человек в год), а для школьников Сочи будут работать профильные инженерно-математические классы.

К 2022 году в «Сириусе» планируется построить концертный комплекс с двумя залами: на 1,2 тыс. и на 300 зрителей. Благодаря современному высококлассному оборудованию комплекс сможет принимать звезд мировой величины, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 15—16 февраля.

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