На систему безопасности Керченского моста направят 4,5 млрд рублей

Упрдор «Тамань» 11 февраля объявило конкурс на поиск подрядчика по оснащению транспортной безопасности моста через Керченский пролив.

Подрядчик должен спроектировать и оборудовать мост инженерно-техническими системами, обеспечиващими безопасность во время его строительства и эксплуатации.

Стоимость работ оценили в 4,5 млрд рублей, сообщается на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», проект моста через Керченский пролив получил положительное заключение Главгосэкспертизы 18 февраля. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской заявил, что при строительстве моста приняли максимально возможные меры, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. Правительство РФ в июле уточнило стоимость моста в Крым. Она снизилась на 380 млн рублей.

В Росавтодоре сообщили, что строительство подъезда к мосту в Крым идет с опережением.

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