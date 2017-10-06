На СКЖД с начала года погибли 80 человек и 25 пострадали

Уровень непроизводственного травматизма на железной дороге снизился на 3%.

В прошлом году за аналогичный период на ж/д путях пострадали 35 человек.

С января по сентябрь на Северо-Кавказской железной дороге при пересечении путей в неустановленных местах погибли 80 человек и пострадали 25 граждан.

Основные причины происшествий связаны с пренебрежением правилами нахождения в зоне повышенной опасности. Это переход через пути перед приближающимся поездом, нахождение на объектах инфраструктуры в состоянии алкогольного опьянения, проникновение в запретную зону, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СКЖД.

Уровень детского травматизма в этом году снизился на 62%. С января по сентябрь в результате наезда поезда травмировали пять несовершеннолетних. За аналогичный период 2016 года произошло 13 случаев травмирования детей и подростков.

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