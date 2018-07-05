На службу в научные роты России отправили пять новобранцев Кубани

05 июля в 20:55

На службу в Вооруженные силы России 5 июля отправились 350 кубанских новобранцев.

Пятеро из них попадут в научные роты. Они — выпускники вузов с военными специальностями. Один из призывников ближайший год проведет в Тамбове в научном центре по радиоэлектронной борьбе, другой останется в Краснодаре в Высшем военном училище имени Штеменко, остальные трое отправятся в Воронежский военный инновационный центр «Эра».

«Хотелось не просто год провести, а как-то с пользой. И знания свои применить и, возможно, какой-то опыт получить. Пока я учился, знал о такой возможности, что можно пойти в научную роту, получить звание лейтенанта и продолжить работу по специальности», — рассказал призывник Никита Ветошкин.

Попасть в научные войска непросто. Эти ребята прошли специальный отбор. Теперь отличники учебы будут проводить исследования, чтобы защитить системы связи и информации.

«На них оформили допуск к работе с секретными материалами. И та молодежь, которая в основном занималась научными разработками по этой тематике, сейчас убывает туда, к научным руководителям, и будет заниматься той же самой научной работой,только в интересах Министерства обороны», — пояснил начальник отдела призыва военного комиссариата Краснодарского края Александр Григорьев.

Остальные новобранцы будут служить в различных войсках по всей России — сухопутных, морских, воздушных. Всего же за время весеннего призыва в армию отправили 3,6 тыс. кубанцев.

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