На службу в Президентский полк отправились десять казаков Кубанского войска

Президентский полк — самое престижное армейское формирование страны. Новобранцы проходят строгий отбор.

Военнослужащий должен быть ростом не ниже 176 см, без судимости у него и ближайших родственников. Также требуются хорошее физическое здоровье, дисциплина и стрессоустойчивость.

«Так как я из семьи военных, для меня, безусловно, стало честью поступление в такие элитные подразделения. Семья гордится, друзья гордятся, я сам горжусь тем, что смог», — отметил призывник Илья Быков.

В Краснодарском крае работают 22 Центра военной подготовки для казаков. Как говорят призывники, Кубанское казачье войско помогает получить нужные навыки и настрой, чтобы попасть в Президентский полк.

«С моральным и боевым духом собраться. Они напомнили о том, что мы братство, что мы должны стоять друг за друга и помогать, защищать. И помнить, что верность, честь и долг превыше всего», — сказал призывник Владимир Жданов.

«Казачество давало направление в военкомат, чтобы меня взяли в Президентский полк, и я им понравился. После срочной службы в Президентском полку я хочу поступить в военный институт. Там есть льготы для поступления. Я всю жизнь мечтал поступить, и мечта сбылась», — поделился призывник Валерий Карнаухов.

Службу в Президентском полку прошли уже больше 100 призывников из Кубанского казачьего войска.

Фоторепортаж с отправки кубанских призывников в Президентский полк смотрите здесь.

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