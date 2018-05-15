На «Сочи Автодроме» начался набор волонтеров на Гран-при России «Формулы-1»

Стать добровольцем может любой желающий возрастом от 18 лет.
Гонка пройдет в конце сентября. Кандидатов на должности помощников ищут по всему миру. С подходящими кандидатами организаторы проведут скайп-интервью, а затем — пригласят на обучение.
В основном списке личных качеств добровольца организаторы гонок указали: исполнительность, коммуникабельность и стрессоустойчивость. Идеальный волонтер должен также быть хорошим организатором, уметь работать в команде и знать английский язык. Большим преимуществом будет опыт работы на подобных мероприятиях.
В этом году Гран-при России пройдет в пятый раз. Ежегодно в этапе «Формулы-1» на «Сочи Автодроме» принимает участие около 1 тыс. волонтеров из разных стран.
Все новости по теме:
Формула-1
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту