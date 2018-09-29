На «Сочи Автодроме» поставили новый рекорд «Формулы-1»

Финский пилот команды Mercedes Валттери Боттас прошел трассу за 1.31,387.

Он оказался быстрейшим по итогам квалификации «Формулы-1» на «Сочи Автодроме», завоевав первую позицию на старте воскресной гонки. На 0,145 секунды ему уступил напарник по команде Льюис Хэмилтон, обеспечив Mercedes всю первую линию стартового поля.

Из второго ряда в гонке будут стартовать пилоты Ferrari: Себастьян Феттель занял по итогам квалификации третье место, а его партнер по Скудерии Кими Райкконен стал четвертым.

Пятое время показал датский гонщик Haas Кевин Магнуссен, а шестерку быстрейших замкнул Эстебан Окон из Racing Point Force India. В десятку лучших также попали оба пилота Sauber: Шарль Леклер стал седьмым, а Маркус Эрикссон — десятым, и напарники Магнуссена и Окона — Серхио Перес занял восьмое место, а Ромен Грожан стал девятым.

Россиянин Сергей Сироткин показал 18-й результат, опередив Стоффеля Вандорна на McLaren и своего партнера по Williams Лэнса Стролла, оказавшегося в квалификации самым медленным.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», гонку Гран-при России «Формулы-1», которая пройдет на «Сочи Автодроме» 30 сентября, посетит президент РФ Владимир Путин.

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