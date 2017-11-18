На «Сочи Автодроме» прошел тест-драйв тяжелого мотоцикла «Иж»

Впервые мотоцикл был представлен на форуме «Армия-2017».

Концерн «Калашников» (входит в Ростех) протестировал свой концепт-байк «Иж» на трассе «Формулы-1» в Сочи. Тяжелый мотоцикл способен разгоняться до 100 км/ч за 3,5 секунды, его габариты составляют 2900х940х1250 мм, а масса — 510 кг. Максимальная скорость концепт-байка — 250 км/ч, крутящий момент — 180 Нм, мощность двигателя — 110 кВт.

Ранее концерн уже показал несколько своих электромотоциклов. Их максимальная мощность составляет 15 кВт, а запас хода на одной зарядке достигает 150 км. В конце августа для тестов несколько образцов были переданы столичной полиции, сообщает ТАСС.

Вернуться на ленту

Источник