На «Сочи Автодроме» прошли пожарно-тактические учения

К «королевским гонкам» в Сочи готовятся не только пилоты и их команды, но и спасатели. На автодроме 26 сентября прошли учения.

По легенде, пожар произошел в рабочем помещении на главной трибуне. Огонь мгновенно распространился, дым заполнил лестничную клетку, появилась угроза для зрителей.

«Объект несложный, объект современный — построен недавно. Все средства обеспечения безопасности проверялись. Они находятся в работоспособном состоянии, поэтому мы после проведенных учений можем сделать вывод, что объект готов и безопасности зрителей ничего не угрожает», — сказал начальник управления организации пожаротушения ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Константин Ратиани.

Всего в учениях были задействованы семь единиц техники, 25 пожарных, медики и сотрудники полиции. Спасатели эвакуировали людей и потушили огонь всего за 13 минут. Это время соответствует нормативам. На трассе «Формулы-1» безопасность во время гонок будут обеспечивать почти 200 спасателей и 20 единиц техники. Нести службу они будут в круглосуточном режиме.

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