На «Сочи Автодроме» провели тренинги для медслужбы Гран-при России «Формулы-1​»

Занятия для медицинского персонала в рамках организации пятого российского этапа «Формулы-1» проходят на трассе 19 и 20 мая.

На первом семинаре бригады медиков репетировали оказание помощи пилоту после столкновения болида с препятствием.

В ходе всего периода обучения сотрудники медслужбы изучат общее устройство машин «Формулы-1», правила поведения на треке в случае внештатной ситуации, пройдут тесты на знание экстренной сигнализации жестами и флаговой сигнализации. На практических занятиях будут отрабатывать процедуры эвакуации в случае инцидентов на трассе и регламент взаимодействия с постами трековых маршалов, сообщает пресс-служба «Сочи Автодрома».

Всего на Гран-при России «Формулы-1», который в этом году пройдет с 27 по 30 сентября, будут задействованы 175 работников медицинской службы. Это бригады, работающие на гоночной трассе, персонал для обеспечения зрительской зоны и VIP-гостей, а также врачи медицинского центра «Сочи Автодрома».

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