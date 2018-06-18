На Sochi Jazz Festival впервые покажут драматический спектакль

Фестиваль джаза пройдет на курорте со 2 по 5 августа.

Он откроется музыкальным парадом во главе с Игорем Бутманом, который пройдет 2 августа от площади Морского порта до Южного мола. Жителей и гостей города также ждут выступления ключевых фигур мирового джаза на сценах Зимнего театра и концертного зала «Фестивальный», творческие встречи и джем-сейшены.

Также 3 августа в Зимнем театре зрители увидят премьеру театрального сезона 2018 года — ироническую драму «Онегин-Блюз» с Алексеем Гуськовым и Игорем Бутманом в главных ролях. Режиссер Михаил Цитриняк создал оригинальное представление с собственным финалом, разворачивающим действие в неожиданную сторону, но при этом сохранил бережное отношение к замыслу автора.

На сцене Зимнего театра 4 августа выступит певица Сириль Эме. Известная джазовая певица и ее группа выступят в России впервые. В этот же вечер на сцену выйдет трубач Вадим Эйленкриг.

В концертном зале «Фестивальный» 5 августа пройдет большой Гала-концерт обладателей десяти премий «Грэмми», группы Manhattan Transfer, саксофониста Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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