На Сочи обрушился ливень

В нескольких районах Большого Сочи 15 июля затопило дороги.
Видозаписи выкладывают в социальные сети местные жители. На кадрах видно, что трассу и дороги залило потоками воды.
Дороги затопило в районах Хосты, Кудепсты, Новой Мацесты. На некоторых участках образовались пробки.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», синоптики накануне предупредили жителей Сочи и Краснодара о сильном дожде с грозой.
Сегодня Большой Сочи вновь частично был подтоплен из-за обильных осадков. На некоторых участках дороги образовались пробка! 🎥: видео от подписчиков. ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #Chp_sochi #Сочи #Адлер #Краснаяполяна #ЛюбимыйСочи #Сочи2018 #Туапсе #Краснодарскийкрай #Краснодар
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