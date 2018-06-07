На сочинских пляжах начался раздельный сбор мусора

Частные пляжи подхватили эстафету у муниципальных прибрежных зон отдыха. Их на курорте больше 80 и на каждой установлены контейнеры разного цвета. Желтый — для пластика, зеленый — для бумаги, синий — для стекла и красный — для неперерабатываемых отходов.

Компании, которым нужно вторсырье, будут сами его вывозить на переработку.

«Мы заложили сегодня новую стратегию. И конечно, мы хотим ее быстро внедрить, хотя даже в Японии внедряли раздельный сбор мусора в течение 30 лет. Мы хотим, чтобы лет за пять у нас это произошло», — отметил глава Сочи Анатолий Пахомов.

В ближайшие годы раздельный сбор отходов будет организован во дворах города. В мэрии уже придумали, как ввести ответственное отношение к природе в привычку. Те, кто соблюдает нормы, будут платить за вывоз мусора по льготному тарифу.

Перед Олимпиадой в Сочи перешли на систему «Ноль отходов». Весь мусор для переработки вывозят за пределы курорта. В скором времени необходимость в этом пропадет. Сейчас в Сочи выбирают площадку для строительства современного экологически безопасного комплекса переработки. Предположительно, завод начнет работать до 2023 года.

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