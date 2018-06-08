На сочинском курорте Дагомыс реконструируют мост через реку и ярмарку

С жителями курортного микрорайона встретился мэр Сочи Анатолий Пахомов. Для них провели презентацию и рассказали, как изменится поселок в ближайшее время.

Реконструкция затронет улицы Армавирскую, Гайдара и Батумское шоссе, часть домов микрорайона. Реконструируют мост через реку, на улицах заменят дорожное полотно, у строящейся многоэтажки, по пожеланиям горожан, построят сквер.

В проект благоустройства внесен пункт о парковках — их отсутствие Пахомов также отметил во время инспекции микрорайона. Решение вопроса стоянки машин во дворах остается за собственниками. Пахомов отметил, что если жители голосованием решат, что машины нельзя ставить во дворах, то установят знак, который называется «Жилая зона».

В списке будущих изменений — реконструкция существующей ярмарки, благоустройство внутриквартальных проездов, расширение дорожного полотна там, где это необходимо.

«После того, как мы закончим капитальный ремонт моста, переходим к созданию тротуаров вдоль существующей ярмарки. Также впереди капремонт тротуаров вдоль улицы Армавирской с созданием дополнительных тропинок», — отметил директор департамента архитектуры и благоустройства администрации Сочи Владимир Малов.

В Дагомысе появятся новые зеленые насаждения, газоны и тропы. В период реализации проекта власти курорта просят местных жителей не быть активными участниками благоустройства.

На сходе граждан глава города пояснил, что для решения большинства проблем жителям необходимо выбрать способ управления. Возможные варианты — ТСЖ, кооператив, либо управляющая компания. Если за жильцов этот выбор сделает администрация, то обсуждать ставку за обслуживание дома будет поздно. Пахомов подчеркнул, что оптимальный выход — выбрать самим обслуживающую компанию, сравнив цены на рынке услуг, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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