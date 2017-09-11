На Солнце произошла новая вспышка класса X

Вечером 10 сентября на Солнце произошла новая сильная вспышка. По данным Физического института имени Лебедева РАН, ее пик пришелся на 19:06 по московскому времени.

Как заявили ученые, вспышке присвоили балл Х8.2, где Х означает наивысший класс активности, а цифровой индекс уточняет интенсивность. За неделю это уже четвертый мощнейший взрыв, зафиксированный на Солнце, сообщает «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первую вспышку зафиксировали 4 сентября. Вторая мощная вспышка произошла 6 сентября. Она стала самой крупной за последние 12 лет. Ей присвоили балл X9.3. Вспышка вызвала на Земле одну из самых сильных за историю наблюдений магнитную бурю. Следующая вспышка класса X произошла 7 сентября.

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