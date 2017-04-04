На соревнованиях «Весенние старты» Кубань представили 120 фигуристов

В Краснодаре 3 апреля стартовали открытые городские соревнования по фигурному катанию «Весенние старты». Наибольшее представительство у Краснодарского края — 120 человек.

За медали турнира сражаются спортсмены от четырех до 16 лет. Всего приехали 200 человек из 16 регионов России. Многие катаются большую половину своей жизни.

«Вообще я попала в фигурное катание так: одна девочка в садике сказала, что пойдет на фигурное катание. Мне стало интересно, я тоже пошла», — поделилась Регина Егикьян.

Соревнования для Краснодара не рядовые. Оценивать выступления фигуристов пригласили московскую бригаду судей, которая после турнира проведет семинар для местных тренеров. Впрочем, у спортсменов и так серьезная мотивация показать свой максимум. На кону новые разряды — от юношеских до КМС. С напряжением справлялись не все.

«У меня всегда есть волнения на соревнованиях, на тренировках получается гораздо лучше. Так, соскользнул конек, я не знаю, почему», — сказала фигуристка Екатерина Вайлунова.

Фигуристы накануне откатали короткую программу. Черед произвольной — 4 апреля. Завершится турнир выступлением спортсменов, которые претендуют на звания кандидатов в мастера спорта, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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