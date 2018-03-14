На стадионах во время ЧМ-2018 болельщикам будут продавать пиво

На стадионах во время чемпионата мира по футболу разрешат продажу пива.
Об этом сообщил глава департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.
Чиновник подчеркнул, что в России это сейчас запрещено, «но это требования ФИФА, непременное условие».
Кроме того, в Москве слабоалкогольный напиток будет продаваться и в фан-зоне чемпионата, которая расположится перед главным зданием МГУ им. Ломоносова.
«Она рассчитана на 25 тыс. человек. Там будут установлены большие экраны, палатки спонсоров», — уточнил Николай Гуляев. По его словам, гости фан-зоны смогут увидеть трансляции всех матчей чемпионата. Вход в фан-зону будет свободным, сообщает РИА «Новости».
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Чемпионат мира по футболу — 2018
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