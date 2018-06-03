На стадионах во время ЧМ-2018 запретят продажу блюд со свининой

По данным СМИ, такое решение принято из уважения к религиозным чувствам мусульман, поскольку начало турнира совпадает со священным месяцем Рамаданом.

Болельщикам предоставят блюда из курицы и говядины, в VIP-ложах можно будет заказать пармскую ветчину, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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