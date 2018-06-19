На стадионе «Фишт» в Сочи пройдут еще четыре матча ЧМ-2018

Среди них две игры группового этапа и столько же в раундах плей-офф.

Ближайшая встреча состоится 23 июня. Действующие чемпионы мира — немцы — сразятся со шведами. Эти сборные представляют группу F.

А 26 июня на сочинский газон выйдут одни из самых экзотических команд — Австралия и Перу из группы С.

Далее болельщиков ждут игры на выбывание. Участником матча 1/8 финала в Сочи может стать сборная России. Для этого ей нужно выиграть свою группу. Заключительной встречей для олимпийской столицы станет один из четвертьфиналов 7 июля.

Сочинский «Фишт» — пока самый результативный стадион чемпионата. На нем состоялось уже два матча, в каждом из них был зафиксирован крупный счет: Португалия и Испания сыграли вничью — 3:3, а бельгийцы обыграли Панаму — 3:0.

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