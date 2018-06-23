На стадионе «Фишт» в Сочи установили новый рекорд числа зрителей

Встречу между сборными Германии и Швеции 23 июня посетили 44 тыс. 287 человек.

На матч в Сочи между действующими чемпионами мира и одной из лучших команд в группе также приехали президент ФИФА Джанни Инфантино, глава региона Вениамин Кондратьев, экс-канцлер Германии Герхард Шредер.

«Атмосфера на «Фиште» была жаркая. Игра, как весь чемпионат мира по футболу, прошла на высшем уровне. Сегодня на стадионе, во всем Сочи — десятки тысяч счастливых людей, это настоящий праздник футбола», — отметил губернатор.

Чемпионат мира по футболу в России проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах. В Краснодарском крае матчи мундиаля принимает сочинский «Фишт»: 26 июня в Сочи сыграют Австралия и Перу, 30 июня пройдет матч 1/8 финала, 7 июля —1/4 финала, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная Германии на последних минутах матча в Сочи смогла одолеть команду Швеции со счетом 2:1.

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