На стадионе «Фишт» в Сочи в 1/8 финала ЧМ-2018 сыграют Уругвай и Португалия

Матч состоится 30 июня и начнется в 21:00.

Уругвай после победы над Россией со счетом 3:0 набрал девять очков в группе A, в группе B вторыми стали футболисты сборной Португалии после ничьей с Ираном со счетом 1:1, в их активе пять очков.

Португальцы уже играли на стадионе «Фишт» 15 июня против испанцев, этот матч закончился со счетом 3:3.

Сборная России на этой же стадии сыграет на стадионе «Лужники» 1 июля в 17:00 против команды Испании. Победитель этой пары попадет в Сочи 7 июля, где пройдет матч 1/4 финала, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», еще один поединок 1/8 финала 30 июня пройдет в Казани. Там встретятся сборные Франции и Аргентины. Эта игра начнется в 17:00.

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