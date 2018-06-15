На стадионе «Фишт» в Сочи ввели особый режим

15 июня в 20:16

На пост 15 июня заступили 250 охранников, а на время матча здесь будут работать 800 стражей порядка. У них в распоряжении целый арсенал специальных приборов, которые могут обнаружить зажигательную смесь и взрывчатку. Для этого даже не нужно открывать сумку.

Систему безопасности за несколько часов до встречи сборных Португалии и Испании проинспектировали глава региона Вениамин Кондратьев, прокурор края и руководитель регионального управления ФСБ. Делегации показали специальные рамки при входе на стадион. Губернатор отметил, что несмотря на обеспечение правопорядка, очередей здесь быть не должно. Осмотрели также единый центр управления. За происходящим будут следить более 2 тыс. камер. Любое правонарушение будет зафиксировано в центре на территории стадиона.

— Сколько камер позволяют распознавать личность?

— У нас 94 прохода, на каждом установлена камера, которая позволяет отслеживать.

— В течение какого времени она распознает личность?

— Моментально.

— Я еще раз убеждаюсь, что каждый квадратный метр стадиона находится под пристальным взором тех, кто сегодня контролирует болельщиков. Это принципиально важно, — сказал Вениамин Кондратьев.

Строгий контроль ждет и автомобилистов. Машины, которые вызовут подозрение у правоохранителей, будет сканировать инспекционно-досмотровый комплекс. Свободно не подобраться к стадиону по воздуху. Специальный комплекс заглушки радиоволн готов перехватить беспилотников.

«Аналогичные средства есть у ФСО. Они используют их тоже. У Минобороны еще более мощное средство, но оно используется только в особых ситуациях. Но оно развернуто и здесь имеется непосредственно на стадионе», — пояснил начальник Управления ФСБ России по Краснодарскому краю Игорь Колосов.

«Сегодня от всяческих угроз стадион защищен: все футбольные матчи, которые будут проходить, болельщики. Вот то что мы увидели, оценили и пришли к совместному выводу», — отметил Кондратьев.

Пройдя все барьеры систем безопасности, не стоит забывать и о правилах поведения на матче. Чтобы пройти на стадион, у гостей должен быть паспорт болельщика. Приезжать на игру стоит заранее для того, чтобы не создавать очереди на входах.

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