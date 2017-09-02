На стадионе ФК «Краснодар» установят систему видеоповторов в офлайн-режиме

Об этом 2 сентября рассказал глава РФС Виталий Мутко.

По его словам, использование системы видеоповторов в офлайн-режиме планируется на стадионе горожан в сезоне-2017/18, руководство клуба уже выбрало необходимое оборудование.

«Есть четыре основные компании, которые производят необходимую аппаратуру, а всего их около 20. Мы встречались с каждой из четырех, и буквально на днях Сергей Галицкий определился с поставщиком оборудования, которое будет установлено на стадионе «Краснодар» и будет использоваться в офлайн-режиме. Ему осталось подписать договор с поставщиком, а РФС — с ФИФА и ИФАБ», — сказал Мутко.

Он добавил, что в дальнейшем, возможно, участие в офлайн-эксперименте примут стадионы «Зенита» и «Спартака».

При этом в системе в офлайн-режиме главный арбитр не сможет запросить просмотр видеоповтора.

«Но (у РФС) будет возможность хорошо ознакомиться с системой, ее сильными и слабыми сторонами, обучить рефери, как ею пользоваться, подготовить персонал. При этом с поставщиком мы также договорились о предоставлении нам образовательных центров», — сказал Мутко.

Глава РФС отметил, что что если система видеоповторов хорошо себя зарекомендует, то в 2018 году можно будет перейти из офлайн-режима в онлайн.

«Скорее всего, это может произойти в сезоне-2018/19. Учитывая, что системы будут установлены на каждом стадионе чемпионата мира — 2018, мы попробуем договориться, чтобы они остались на аренах. В таком случае вполне реалистично, что такая система будет на каждом стадионе РФПЛ», — цитирует Мутко ТАСС.

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