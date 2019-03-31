На стадионе ФК «Краснодар» во время «Часа Земли» выключили подсветку 

Арена 30 марта приняла участие в международной акции.

«Вместе со всем миром, вместе со знаменитыми зданиями и памятниками мы поучаствовали в этой международной акции, проводимой WWF! Этим символическим событием мы призываем себя и вас беречь природу и экологию нашей планеты. Не оставайтесь равнодушными к проблемам в экологической сфере, помогайте решать их!», — говорится в аккаунте стадионе в Instagram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2019 году экологическая акция «Час Земли» прошла в 13-й раз, ее проводят ежегодно в последнюю субботу марта.

Цель акции — привлечь внимание людей к проблемам бережного отношения к природным ресурсам. Выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества.

В этом году тема российского «Часа Земли» — «Ответь за природу!». WWF призвал каждого поделиться экологическими проблемами его региона и узнать, какие обязательства можно взять на себя.