На старинной колокольне в Кавказском районе установили купол

Ждали этого больше 50 лет. В 1913 году на этом месте в станице Темижбекской стоял пятиглавый собор. В 50-е годы его взорвали, а кирпичи разобрали на хозяйственные нужды. От храма осталась только небольшая колокольня.

«Не решились дальше ее взрывать, потому что лопнула школа, начали лопаться близлежащие дома. Она осталась, как веточка от дерева могучего. Наша задача сейчас — из этой колокольни сделать часовенку, чтобы в ней молиться», — сказал настоятель храма Архангела Михаила станицы Темижбекской отец Сергий.

Золотой купол и крест — только начало. Дальше предстоит капитальный ремонт строения. Но и это для прихожан большой праздник. На первую службу после большого взрыва к часовне пришли сотни местных жителей.

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