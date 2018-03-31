Авария произошла 31 марта в 17:05.

Рейсовый автобус, ехавший по маршруту Кисловодск — Сочи, попал в ДТП в Ставропольском крае, есть пострадавшие, сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

«В 17:05 в Андроповском районе на трассе «Кавказ» вблизи поворота на село Солуно-Дмитриевское произошло ДТП с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля — зерновоза. В автобусе на момент столкновения находилось 14 человек, из них один ребенок. Предварительно один человек пострадал», — рассказали в ведомстве.

В ГИБДД сообщили о четырех пострадавших, один из которых скончался по пути в больницу.

«Водитель автобуса скончался в скорой, травмы получили три пассажира автобуса. Все они доставлены в больницу села Курсавка. Остальные пассажиры, которые не пострадали, на запасном автобусе уже направлены по маршруту», — цитирует представителя управления ГИБДД региона Евгения Синицына «Интерфакс».

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