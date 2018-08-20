На Ставрополье для помощи пострадавшим в ДТП прибыла бригада санавиации Кубани  

Губернатор Вениамин Кондратьев поручил краевому минздраву оказать содействие медикам Ставрополья в лечении пострадавших в результате аварии с автобусом Тбилиси — Краснодар.

Бригада санавиации краевого министерства здравоохранения прибыла в Невинномысск. Задача медиков — содействие ставропольским коллегам в оказании медпомощи и, при необходимости, перевод жителей Кубани на лечение в медучреждения региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла 19 августа в 4:05 на 295-м километре федеральной автодороги «Кавказ». По предварительным данным, водитель автобуса Setra, в котором находилось 40 человек, допустил попутное столкновение с грузовиком. Автобус ехал из Тбилиси в Краснодар.

В аварии погибли два человека — граждане России и Грузии. Еще 26 пассажиров пострадали. Возбудили дело.

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